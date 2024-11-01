Кыргызстан разрабатывает маршрут через Каспий в Россию

Кыргызстан разрабатывает альтернативный маршрут для поставки товаров через Туркменистан и Каспийское море в Россию (Астрахань).

Об этом рассказал журналистам заместитель председателя Ассоциации международных грузоперевозчиков Кыргызстана Игорь Голубев.

"Министерство экономики и Минтранс активно занимаются этим вопросом. Последнее ведомство ищет место для строительства паромов - это может быть Средиземное море, Каспий или Черное море. Их можно будет доставить на Каспий через Волгодонск", - объяснил он.

В Астрахани проводятся дноуглубительные работы. Однако сроки запуска маршрута пока остаются неизвестными, отметил Голубев.