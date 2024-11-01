Бизнес-делегация из Саудовской Аравии посетит Кыргызстан

Бизнес-делегация из Саудовской Аравии посетит Кыргызстан

Посол Кыргызстана в Саудовской Аравии Улукбек Марипов 28 октября т.г. в городе Даммам провел встречу с заместителем председателя Совета директоров торгово-промышленной палаты Восточной провинции Саудовской Аравии Хамадам Аль-Аммар Аль-Халиди.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи стороны обсудили вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Королевством Саудовская Аравия.

Посол У.Марипов рассказал о благоприятной динамике развития двусторонних отношений между двумя странами за последние годы, торгово-экономическом и инвестиционном потенциале Кыргызской Республики, социально-экономических достижениях и быстром развитии национальной экономики страны, реализуемых крупных инвестиционных проектах, а также отметил важную роль кыргызско-саудовского делового совета в установлении связей между представителями частных секторов двух государств.

Особое внимание на встрече посол акцентировал на вопросах предстоящего визита бизнес-делегации Саудовской Аравии в КР и пригласил Х.Аль-Халиди также посетить Кыргызстан в составе саудовской делегации с целью ознакомления с потенциальными возможностями двустороннего сотрудничества и увеличения товарооборота между двумя странами.

Со своей стороны, Х.Аль-Халиди поблагодарил посла за встречу и озвученные предложения по дальнейшей активизации двустороннего взаимодействия и выразил готовность в развитии торгово-экономического сотрудничества с Кыргызстаном в сферах, представляющих взаимный интерес.

По итогам встречи стороны договорились, что члены Торгово-промышленной палаты Восточной провинции КСА обязательно посетят Кыргызстан в составе саудовской делегации в рамках предстоящего визита деловых кругов Саудовской Аравии в Кыргызстан.

Справочно: Торгово-промышленная палата Восточной провинции Саудовской Аравии является одной из крупнейших торговых палат в Королевстве. На территории указанной провинции находится крупнейшая Национальная нефтяная компания «SAUDI ARAMCO», а также осуществляют свою деятельность крупные саудовские компании.