Добыча золота началась на участке Бучук на месторождении Солтон-Сары

Р.Бейшен уулу: Объем инвестиций составляет около 900 миллионов сомов

На участке Бучук золоторудного месторождения Солтон-Сары начали работу по добыче золота. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления геологии Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Рустам Бейшен уулу.

По его словам, объем инвестиций составляет около 900 миллионов сомов. Согласно прогнозу, здесь планируется добывать около 2 тонн золота в год.

В Минприроды отмечают, что разработка этого участка обеспечит местное население работой и увеличит поступления средств в местный бюджет.

Сейчас здесь работает около 300 человек. Рустам Бейшен уулу уточнил, что число рабочих может увеличиться до тысячи.

Напомним, президент Садыр Жапаров в июне 2022 года посетил это золоторудное месторождение в Нарынской области. Он осмотрел участок Бучук, где инвестор в свое время начал возведение соответствующей инфраструктуры, но приостановил всю деятельность в 2019-м после недовольства со стороны местных жителей.

Разведанные запасы золота на участке составляют 12 тонн. По прогнозам геологов, дополнительные запасы драгоценного металла могут составить еще около 22 тонн.

Источник: 24.kg