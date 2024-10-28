В Кыргызстане стартует кампания «Всемирный день сбережений»

В Кыргызстане сегодня, 28 октября, стартует кампания «Всемирный день сбережений».

Как сообщили в Нацбанке, данная широкомасштабная кампания проводится в Кыргызстане начиная с 2015 года при координации НБКР и содействии государственных органов, финансовых институтов, Агентства защиты депозитов КР и других участников.

Основная задача Всемирного дня сбережений – это повышение финансовой грамотности населения, воспитание культуры сбережений и стимулирование к рациональному использованию денежных ресурсов.

В рамках Всемирного дня сбережений с 28 октября по 1 ноября в Бишкеке и регионах совместно с государственными органами, коммерческими банками, представителями страховых компаний и образовательными учреждениями будут проведены различные мероприятия: открытые уроки, лекций, интерактивные игры, экскурсии, дни открытых дверей, конкурсы и викторины. В ходе мероприятий будет представлена информация о важности сбережений, различных способов сохранения и приумножения имеющихся накоплений.

В целях предоставления консультаций по финансовым продуктам и информации о банковских, микрофинансовых и других финансовых услугах 31 октября 2024 года в КНУ им. Ж. Баласагына (г. Бишкек, ул. Фрунзе 547) c 10.00 до 14.00 состоится финансовая ярмарка, организуемая в рамках Всемирного дня сбережений финансово-кредитными учреждениями и госорганами. На финансовую ярмарку приглашаются все желающие (участие бесплатное).

Более подробная информация о мероприятиях размещена на информационно-образовательном портале Финсабат: https://finsabat.kg/ в разделе «Новости».