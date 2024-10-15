Нацбанк опровергает информацию о выведении из оборота долларов старого образца

Нацбанк сообщает: данная информация не соответствует действительности

В Национальный банк поступают сообщения граждан, что в социальных сетях и мессенджерах активно распространяют недостоверную информацию о снятии Национальным банком с оборота так называемых белых долларов, в связи с чем данные купюры коммерческие банки и обменные бюро якобы не принимают.

Нацбанк сообщает: данная информация не соответствует действительности. Более того, Национальный банк не вправе снимать с оборота валюты других стран, в данном случае доллары США.

«Следует пояснить, что «белыми» в просторечии называют доллары США, выпущенные с 1996 по 2006 год, так как они отличаются более светлым оттенком», — объяснили в Нацбанке.

В НБ КР добавили, что, согласно пункту 14 Положения «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике», при покупке, продаже или обмене иностранной валюты банки и обменные бюро не вправе вводить какие-либо ограничения и устанавливать разные курсы в зависимости от достоинства, года выпуска денежных знаков, не утративших статус платежного средства.

«Если вы столкнулись с необоснованным отказом в обмене валюты, можете письменно обратиться в Национальный банк для принятия соответствующих мер в рамках существующих нормативно-правовых актов Национального банка», — добавили в НБ КР.

Источник: 24.kg