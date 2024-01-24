Итоги года: в Кыргызстане продолжают расти международные грузоперевозки

Бишкек, "Саясат.kg". Кроме этого, по итогам года заметно вырос спрос на перевозки в соседние страны — Казахстан и Узбекистан.

В Кыргызстане по итогам 2023 года существенно выросло количество заявок на доставку грузов автомобильным транспортом. Это относится как к импортным, так и к экспортным перевозкам. Такие выводы можно сделать на основе данных международной «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» подвела итоги года на рынке автомобильных грузоперевозок в Кыргызстане, проанализировав наиболее востребованные со стороны своих пользователей направления доставки грузов в 2023 году. Так, количество заявок на перевозки из Кыргызстана в другие страны увеличилось по сравнению с 2022 годом на 67%. Вслед за спросом выросли и цены (+36% в годовом выражении). При этом рост спроса на экспортные перевозки резко ускорился в четвертом квартале, когда количество заявок увеличилось на 134%, а ставки на грузоперевозки — на 39%.

«Динамику во многом задает российское направление — количество заявок выросло на 70%, — отмечает Эмирлан Бейилбаев, директор кыргызстанского представительства международной биржи грузоперевозок ATI.SU. — Ситуация в Кыргызстане кардинально отличается от других стран Центральной Азии, которые во второй половине года столкнулись с заметным сокращением перевозок в РФ на фоне ослабления рубля и усиления борьбы западных стран с обходом санкций. В Кыргызстане такой эффект краткосрочно наблюдался в середине года, но затем последовал новый рост».

Кроме этого, по итогам года заметно вырос спрос на перевозки в соседние страны — Казахстан и Узбекистан. Здесь сказываются усилия центральноазиатских республик по укреплению экономического сотрудничества и снижению барьеров во взаимной торговле, включая упрощение таможенных процедур.

Что касается импортных перевозок, то здесь картина примерно та же, что и в других странах Центральной Азии. Количество заявок в 2023 году выросло на 56%, а цены — на 23%. Относительно равномерный рост спроса наблюдался на протяжении всего года. Заметно выросли перевозки из Казахстана, Турции и Беларуси, но определяющим и здесь остается российское направление (+58% по количеству заявок). Основные причины — развитие внутреннего производства в РФ и ослабление рубля, которое улучшило положение российских поставщиков.

Если говорить о внутренних перевозках, то и здесь наблюдается существенный рост количества заявок. Однако абсолютные цифры пока невелики — их недостаточно для проведения корректной аналитики. Дело в том, что большинство местных компаний используют традиционные формы взаимодействия между грузоотправителями и перевозчиками. Хотя количество активных пользователей «Биржи грузоперевозок ATI.SU» из Кыргызстана постепенно растет.

«Большую часть 2023 года мы наблюдали закономерный переход от бурного роста, вызванного антироссийскими санкциями, к более плавному развитию. На этом фоне новый всплеск спроса на экспортные перевозки, особенно в Россию, в конце года стал сюрпризом, тем более что в других странах региона подобного не происходило, — комментирует Эмирлан Бейилбаев, директор кыргызстанского представительства международной биржи грузоперевозок ATI.SU. — Вероятно, это результат политики властей Кыргызстана, которая привела к тому, что многие российские импортеры предпочитают работать именно с нашей страной. Впрочем, еще необходимо дождаться данных за первый квартал 2024 года. Они покажут, это был разовый всплеск или же долгосрочная тенденция».