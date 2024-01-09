Финансовые нарушения на более чем 23 миллиона сомов выявлены в Ноокате

В местных бюджетах Ноокатского района выявлены финансовые нарушения на 23 миллиона 30,4 тысячи сомов.

Об этом сообщили в Счетной палате.

По ее данным, территориальным подразделением Счетной палаты по городу Ошу, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям проведен аудит составления и исполнения местного бюджета Ноокатского района Ошской области за 2022 год.

По итогам проведенного аудита выявлены финансовые нарушения на 23 миллиона 30,4 тысячи сомов. В их числе:

• нарушения при формировании проекта бюджета и документов, составляемых одновременно с проектом бюджета — 954,5 тысячи сомов;

• непринятие мер по осуществлению контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, начисления и уплаты пеней и штрафов по ним (дополнительное начисления в доход бюджета и СФ КР) — 1 миллион 273,8 тысячи сомов;

• несвоевременное или не в полном объеме перечисление обязательных платежей в бюджет (дополнительные расчеты в налоговую, СФ) — 86,4 тысячи сомов;

• нецелевые расходы — 30,5 тысячи сомов;

• расходы, не отраженные в бюджетной смете, — 185,5 тысячи сомов;

• завышение стоимости объемов строительно-монтажных работ— 2 миллиона 191,5 тысячи сомов;

• завышение заработной платы — 1 миллион 54,8 тысячи сомов;

• сверхнормативные расходы ТМЦ — 551,8 тысячи сомов;

• сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей и денежных средств — 270,5 тысячи сомов;

• невозврат денежных средств, предоставленных подотчетными работниками после увольнения — 100 тысяч сомов;

• нарушения порядка оприходования основных средств, нарушения в начислении износа основных средств и нематериальных активов. Наличие неучтенного, не оприходованного в установленном порядке имущества — 11 миллионов 287 тысяч сомов;

• недостача государственного (муниципального) имущества и государственных средств — 2 миллиона 23,5 тысячи сомов;

• снятие с учета имущества и товарно-материальных ценностей без подтверждающих документов и незаконное снятие с учета государственного (муниципального) имущества — 100,7 тысячи сомов;

• разрыв договора аренды — 45 тысяч сомов;

• нарушения, связанные с выплатой заработной платы, командировочных расходов и других выплат— 439,3 тысячи сомов;

• нарушения в учете дебиторской задолженности — 2 миллиона 435,8 тысячи сомов.



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