Цифра дня. 15,5 миллиарда сомов оплачено в счет возмещения ущерба государству

За последние три года бюджет пополнился на 15,5 миллиарда сомов за счет возмещения ущерба государству.

Такие данные приводит Министерство финансов.

Отмечается, что деньги в виде добровольного или принудительного возмещения ущерба, нанесенного государству, перечисляются и учитываются на депозитных счетах правоохранительных и надзорных органов, а также на депозитных счетах Минфина.

В 2020 году поступило 2 миллиарда 719,4 миллиона сомов, в 2021-м — 1 миллиард 915,9 миллиона сомов, в 2022-м — 4 миллиарда 137,6 миллиона сомов и в 2023-м — 6 миллиардов 789,7 миллиона сомов.



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