В рамках проекта “Льготное кредитование Баткенской области - 2” выделено 211,5 млн сомов

Бишкек, "Саясат.kg". В реализации данного проекта участвуют 2 коммерческих банка республики.

В целях развития Баткенской области и оказания государственной поддержки населению Кабинетом Министров Кыргызской Республики от 28 августа 2023 года было принято Постановление №508, которым утвержден проект «Льготное финансирование Баткенской области-2».

В реализации данного проекта участвуют 2 коммерческих банка республики. Объем кредитования по ним составляет 350,0 млн сомов.

По состоянию на 23-ноября 2023 года в рамках данного проекта 251 субъекту предпринимательства Баткенской области предоставлены льготные кредиты на сумму 211,5 млн сомов.