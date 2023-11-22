В Кыргызстане снизился курс доллара и подрос рубль

За последние два дня доллар США в Кыргызстане подешевел на 30 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 88,7-89 сома, продают по 89,5-89,65 сома. Официальный курс установлен Национальным банком в 89,01 сома (снижение на 0,12 процента).

С начала недели укрепил позиции российский рубль. Сейчас его покупают по 0,99-1 сому, продают по 1,015-1,03 сома. Номинальный курс составляет 1,0087 сома (рост на 0,84 процента).

Курс евро остается относительно стабильным. Его покупают по 96,6-96,8 сома, продают по 97,6-97,8 сома. Официальный курс — 97,4303 сома (рост на 0,12 процента).

Казахский тенге по-прежнему покупают по 0,1-0,135 сома, продают по 0,199-0,2 сома. Номинальный курс установлен в 0,1939 сома (рост на 0,62 процента).



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/280340/