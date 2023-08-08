ОАО «Кыргызалтын»: За год Кумтор заработал в 1,5 раза больше, чем при Centerra

За этот период в казну страны поступило только $100 миллионов прибыли от акционерного дохода.

«За год мы заработали в 1,5 раза больше дохода от акционерного капитала, чем иностранная компания за 28 лет», — заявили в ОАО «Кыргызалтын».

В компании отметили, что за 28 лет эксплуатации Кумтора канадской компанией Centerra Gold добыто и вывезено из Кыргызстана более 410 тонн золота. «Государству не оставалось и 1 грамма добытого золота», — подчеркнули в ОАО.

За этот период в казну страны поступило только $100 миллионов прибыли от акционерного дохода.

«После передачи золотого рудника Кумтор государству, а именно к 2022 году, осталось всего $140 миллионов дохода от акционерного капитала. За год мы заработали в 1,5 раза больше дохода от акционерного капитала, чем иностранная компания за 28 лет. Кроме того, есть налоги, социальные отчисления, другие виды доходов. Самое главное, что все добытое золото хранится в государственной казне как народное богатство», — заключили в ОАО «Кыргызалтын».



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/271979/