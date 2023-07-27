В Минэкономики КР пояснили, почему важен закон о легализации доходов

По данным Национального статистического комитета теневая экономика составляет 21% к ВПП республики.
Целями проекта Закона Кыргызской Республики "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц" являются привлечение имущества и доходов в легальный экономический оборот, установление гарантий неприкосновенности добровольно декларируемых активов, гарантий неприкосновенности лиц, участвующих в процессе добровольной легализации и амнистии активов, и соблюдение тайны процесса добровольного декларирования. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.
"Добровольная легализация и амнистия активов позволит вывести часть теневых активов в легальный оборот, что как следствие будет способствовать повышению легальной экономической активности. По данным Национального статистического комитета теневая экономика составляет 21% к ВПП республики, по неофициальным данным, теневая экономика составляет 40% к ВПП республики. В этой связи, добровольная легализация и амнистия активов физических лиц является частью подготовительного этапа перехода ко всеобщему декларированию.
Данный Закон распространяется на объекты декларирования (активы), полученные декларантом в срок до 1 января 2023 года. Такое отношение к процедуре добровольной легализации и амнистии активов физических лиц объясняется тем, что большая часть физических лиц до сих пор не исполняли и не исполняют скрупулезно свои налоговые обязательства. В такой ситуации, переход ко всеобщему декларированию с одновременным отслеживанием соответствия доходов к расходам и сличением изменений имущественного положения станет свидетельством достижения страной общей налоговой зрелости.
Так данный законопроект направлен на
- подготовку ко всеобщему налоговому декларированию;
- создание правового механизма легализации посредством добровольного декларирования
- обеспечение гарантий сохранности активов и защиты от преследования
- увеличение внутренних и внешних инвестиций в экономику республики
- уменьшение доли теневой экономики.
При этом необходимо отметить, что положения данного Закона не распространяются на лиц, совершивших преступление против личности и частной собственности, на лиц, включенных в национальный и международный списки разыскиваемых лиц и санкционные перечни.
Уничтожение всех деклараций, поданных физическими лицами в уполномоченные государственные органы в подтверждение своего имущественного положения и доходов до вступления в силу данного Закона, является мерой предоставления государственных гарантии физическому лицу, в целях эффективной реализации Закона Кыргызской Республики "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц". При этом следует отметить, что данная мера будет проводиться лишь единожды и не носит постоянный характер. Задача вывести теневые активы в легальный оборот для дальнейшего его декларирования в рамках всеобщего декларирования населения (представление Единой налоговой декларации).
Сроком добровольного декларирования активов являются 12 последующих месяцев с момента вступления в силу Закона Кыргызской Республики "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц".
В случае превышения декларационного порога (совокупная сумма доходов и стоимости имущества, превышающая 100 000 000 сомов) декларантом в пользу государства выплачивается декларационный платеж в размере 1 000 000 (один миллион) сомов.
Законом предусмотрены следующие государственные гарантия:
- В ходе легализационной кампании в отношении декларанта запрещается проведение проверок по вопросу источников приобретения, использования либо распоряжения активами;
- декларанты, а также номинальные владельцы активов освобождаются:
- от уголовной ответственности
- от ответственности, предусмотренной Кодексом о правонарушениях
- от дисциплинарной ответственности
- от уплаты налоговых, таможенных и иных платежей
- сведения, содержащиеся в специальной декларации, не могут быть использованы для возбуждения уголовного дела;
- полное уничтожение всех деклараций, поданных физическими лицами в уполномоченные государственные органы в подтверждение своего имущественного положения и доходов до вступления в силу данного Закона.
В реализацию Закона Кыргызской Республики "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц", Кабинетом Министров Кыргызской Республики принято постановление "О порядке подачи специальной декларации" от 17 июля 2023 года № 364.
Данным постановлением утверждены:
- Порядок заполнения и заверения специальной декларации об активах;
- форма специальной декларации об активах;
- Порядок ведения Реестра специальных деклараций об активах;
- форма Реестра специальных деклараций об активах.
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