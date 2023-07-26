За месяц государственный долг Кыргызстана вырос на $27,29 миллиона

По итогам мая государственный долг Кыргызстана (внешний и внутренний) составил $5 миллиардов 667,63 миллиона (496 миллиардов 428,06 миллиона сомов).

Такие данные приводит Министерство финансов.

По его сведениям, в том числе $4 миллиарда 489,7 миллиона (393 миллиарда 252,39 миллиона сомов) составляет внешний долг, а $1 миллиард 177,94 миллиона (103 миллиарда 175,67 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц госдолг вырос на $17,2 миллиона. Внешний долг снизился на $35,23 миллиона, внутренний вырос на $62,53 миллиона.

По итогам мая государственный долг составил 53,55 процента ВВП.

Больше половины (51,5 процента) внешнего долга составляют многосторонние займы Кыргызстана — $2 миллиарда 312,65 миллиона. Еще $2 миллиарда 124,06 миллиона (47,3 процента внешнего долга) страна должна в рамках двусторонних льготных кредитов. Из них 38,6 процента внешнего долга республики занимает задолженность Экспортно-импортному банку Китая, которая по итогам мая составила $1 миллиард 734,58 миллиона.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/271021/