Сигареты и стики опять подорожают? Минэкономики предлагают увеличить минимальные цены

В ведомстве напомнили, что кабмин уже принимал постановление, повышающее минимальные цены на сигареты с фильтром и без фильтра до 100 сомов с 2023 года.

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Минэкономики предлагает увеличить минимальные цены на табачную продукцию. Соответствующие поправки вынесены на общественное обсуждение.

В Минэкономики отмечают, что это необходимо для сокращения потребления табачной и никотиносодержащей продукции, укрепления здоровья населения и увеличения доходной части республиканского бюджета. В ведомстве напомнили, что кабмин уже принимал постановление, повышающее минимальные цены на сигареты с фильтром и без фильтра до 100 сомов с 2023 года.

Теперь в Минэкономики предлагают поэтапно увеличить минимальные розничные цены на сигареты с фильтром и без фильтра и на изделия с нагреваемым табаком (стики, нагреваемые капсулы с табаком), классифицируемые кодом ТН ВЭД 2402, следующим образом:

с 1 января по 30 июня 2024 года включительно - до 107,5 сома;

с 1 июля 2024 года - до 115 сомов.

В справке-обосновании отмечается, что подобное повышение цен значительно опередит темпы инфляции и рост реальных доходов населения и позволит избежать неоправданного роста стоимости табачной продукции.

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