За полгода в страны ЕАЭС экспортировано 34,9 тысячи тонн молочной продукции

Показатель составляет 92 процента от годового объема экспорта в ЕАЭС прошлого года.



За шесть месяцев 2023 года Кыргызстан экспортировал 34 тысячи 975,2 тонны молочной продукции в страны Евразийского экономического союза. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства.

Показатель составляет 92 процента от годового объема экспорта в ЕАЭС прошлого года. В 2022-м республика поставила в страны союза 36,4 тысячи тонн молочной продукции.

В Минсельхозе отметили, что большую часть молока вывезли в Казахстан — 32 тысячи 949,9 тонны. В Россию экспортировали 1 тысячу 589,3 тонны.

«Ведутся работы по налаживанию поставок в Узбекистан. Для регистрации в Едином реестре РУз поданы заявки от 75 предприятий Кыргызстана. Из них зарегистрировано 36 предприятий, в том числе 13 молокоперерабатывающих предприятий экспортируют свои товары. Они уже поставили в РУз 416 тонн молочной продукции», — рассказали в Минсельхозе.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/270530/