Итоги Бизнес-форумов «Новые торговые возможности между Центральной Азией, Латвией и Литвой»

Бишкек, "Саясат.kg". Организация Бизнес-форумов состоялась при поддержке Программы USAID по торговле в Центральной Азии.
По итогам Бизнес-форумов, которые состоялись в г.Рига (Латвия) и в г. Вильнюс (Литва) заключены контракты на поставку сухофруктов между компаниями «Sun Planet Organic» и «Duty Free Trading Latvija» и компанией «Eskito» на поставку сухофруктов.
Кроме того, в рамках развития мультимодального Транскаспийского коридора, был подписан Меморандум между Ассоциацией международных грузоперевозчиков Кыргызской Республики и и компанией «Centriniani Azijos Projektai» (Литва). Данный документ предусматривает оказание содействия бизнесменам обеих стран в реализации их товаров и услуг.
Необходимо отметить, что Кыргызскую Республику представляла делегация из 10 компаний, производителей пищевой продукции, а также логистических компаний. В рамках бизнес-форумов состоялись встречи с ведущими компаниями Латвии, Литвы, с потенциальными партнерами, импортерами и дистрибьютерами, а также ассоциациями экспедиторов и логистов и автоперевозчиков, с представителями стивидорных компаний.
Организация Бизнес-форумов состоялась при поддержке Программы USAID по торговле в Центральной Азии.
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