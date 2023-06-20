Итоги Бизнес-форумов «Новые торговые возможности между Центральной Азией, Латвией и Литвой»

Бишкек, "Саясат.kg". Организация Бизнес-форумов состоялась при поддержке Программы USAID по торговле в Центральной Азии.

По итогам Бизнес-форумов, которые состоялись в г.Рига (Латвия) и в г. Вильнюс (Литва) заключены контракты на поставку сухофруктов между компаниями «Sun Planet Organic» и «Duty Free Trading Latvija» и компанией «Eskito» на поставку сухофруктов.

Кроме того, в рамках развития мультимодального Транскаспийского коридора, был подписан Меморандум между Ассоциацией международных грузоперевозчиков Кыргызской Республики и и компанией «Centriniani Azijos Projektai» (Литва). Данный документ предусматривает оказание содействия бизнесменам обеих стран в реализации их товаров и услуг.

Необходимо отметить, что Кыргызскую Республику представляла делегация из 10 компаний, производителей пищевой продукции, а также логистических компаний. В рамках бизнес-форумов состоялись встречи с ведущими компаниями Латвии, Литвы, с потенциальными партнерами, импортерами и дистрибьютерами, а также ассоциациями экспедиторов и логистов и автоперевозчиков, с представителями стивидорных компаний.

Организация Бизнес-форумов состоялась при поддержке Программы USAID по торговле в Центральной Азии.