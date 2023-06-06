На сегодняшний день возмещено более 7,5 млрд сомов, - Счетная палата

Отчет представил председатель Счетной палаты Алмазбек Акматов.

Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша заслушал отчет председателя Счетной палаты «О деятельности Счетной палаты Кыргызской Республики за 2022 год».

Отчет представил председатель Счетной палаты Алмазбек Акматов.

Депутат Марлен Маматалиев уточнил вопрос о бюджете Счетной палаты и возмещении бюджетных средства по итогам аудита.

Акматов ответил, что бюджет Счетной палаты составляет 256 млн сомов, на сегодняшний день возмещено более 7,5 млрд сомов.

По его словам, по итогам аудита сумма будет увеличиваться.

Депутат Камила Талиева посчитала, что финансовые нарушения в органах МСУ происходят из-за незнания бюджетного процесса.

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