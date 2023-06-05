По итогам 2023 года ВВП Кыргызстана увеличится на 4,2 процента — прогноз ЕАБР

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) составили макроэкономический прогноз на 2023-2025 годы.

Они также поделились видением развития трех основных трендов в мировой экономике и их влиянием на Евразийский регион.

Первый — замедление инфляции при сохранении ее на повышенном уровне относительно последнего десятилетия. Второй — завершение циклов ужесточения денежно-кредитной политики в развитых странах. Третий — ослабление мировых темпов экономического роста.

Отмечается, что внешние условия для экономик Евразийского региона в 2023-м будут характеризоваться высокой инфляцией в развитых государствах и сдержанным спросом на экспортную продукцию стран региона.

Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров говорит о существенном замедлении мировой экономики.

«Повышенная инфляция и резко возросшие процентные ставки будут тормозить экономический рост в крупнейших экономиках. Рост ВВП США оценивается нами на уровне 0,4 процента в текущем году. Мы допускаем возможность рецессии в отдельные кварталы 2023 и 2024 годов, а значимый восстановительный рост в размере 2,8 процента ожидается только в 2025-м. В еврозоне скорость восстановления будет еще более низкой — 0,3 процента в 2023 году и 1,9 процента в 2025-м.

В Китае прогнозируем ускорение роста ВВП до 5,6 процента в этом году на фоне отказа от жесткой карантинной политики, однако есть предпосылки для замедления экономики республики в среднесрочной перспективе.

В условиях избирательного цикла в США турбулентность в финансовом секторе и повышенные риски рецессии подтолкнут ФРС к снижению ставок уже в третьем квартале 2023-го», — сказал он.

Экономики Евразийского региона продемонстрируют высокую степень устойчивости к неблагоприятным внешнеэкономическим условиям в среднесрочной перспективе. Прогноз на нынешний год улучшен для всех государств — участников банка. Основными факторами пересмотра стали сильные результаты начала 2023-го на фоне достаточно быстрой адаптации экономик к изменившимся в 2022 году условиям функционирования и поддержки со стороны налогово-бюджетной политики в ряде стран. Аналитики ЕАБР ожидают рост ВВП региона на 1,5 процента по итогам текущего года.

Рост экономики Казахстана может достигнуть 4,3 процента в 2023-м и 4,4 процента в 2024-2025 годах. Экономическую активность поддержит реализация государственных инициатив, направленных на диверсификацию экономики и усиление инвестиционного потенциала, а также на расширение производственных мощностей. Сильный внутренний спрос и увеличение взаимной торговли обеспечат высокие темпы роста по итогам нынешнего года и в других странах — участницах ЕАБР.

В Армении ВВП увеличится на 7,5 процента, Кыргызстане — на 4,2 процента, Таджикистане — на 7,9 процента.

Аналитики ЕАБР прогнозируют замедление агрегированной по региону операций банка инфляции до 6,4 процента по итогам 2023-го с 12,4 процента в прошлом году.

Основными факторами выступят адаптация экономик и отход от шока начала 2022-го, когда наблюдался резкий рост девальвационных и инфляционных ожиданий. В Армении инфляция прогнозируется на уровне 2,5 процента в текущем году, Беларуси — 7,8 процента, Казахстане — 7,9 процента, Кыргызстане — 7,1 процента, России — 6,1 процента, Таджикистане — 6,6 процента.

В 2024-2025 годах ожидается приближение инфляции в большинстве государств региона к целевым значениям.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/267237/