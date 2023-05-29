1,5 миллиарда сомов для Баткена. Минфин в этом году не может выделить деньги

Депутат Жогорку Кенеша Чынгыз Ажибаев предлагает ежегодно выделять из бюджета 1,5 миллиарда сомов на развитие Баткенской области.
Об этом он сообщил на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике.
Нардеп инициировал законопроект о внесении изменений в Закон «О статусе Баткенской области».
Чынгыз Ажибаев отметил, что по основным показателям социально-экономического развития область значительно уступает другим регионам республики, поэтому есть необходимость дополнительного субсидирования вышеназванной программы со стороны государства ежегодно на сумму 1,5 миллиарда сомов, а период ее исполнения целесообразно установить на пять лет с ежегодной корректировкой и соответствующей пролонгацией.
Первый заместитель министра финансов Руслан Суйналиев заметил, что ведомство давало отрицательное заключение по законопроекту. «По 1,5 миллиарда мы давали свое заключение о том, что в этом году одобрить инициативу невозможно. На сегодня выделяются средства, предусмотренные республиканским бюджетом», — сказал он.
Чиновник пояснил, что в рамках госпрограммы развития Баткенской области в 2022-м предусмотрели 500 миллионов сомов. «Из них мы перевели 250 миллионов. Баткенскому и Лейлекскому районам — по 125 миллионов сомов. Лейлекский район потратил только 41,8 миллиона, остальное вернулось в республиканский бюджет. Баткенский район не использовал средства», — подчеркнул он.
Руслан Суйналиев добавил, что в 2023 году региону предусмотрено также 500 миллионов сомов. «Открылось финансирование на 300 миллионов. Из них 21 миллион сейчас расходуют», — заключил он.
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