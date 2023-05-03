За месяц дизель в Кыргызстане подешевел на 1,15 сома

За последний месяц дизельное топливо в Кыргызстане подешевело на 1,15 сома.

Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Если в марте средняя цена на солярку была 73,98 сома, то по итогам апреля она снизилась до 72,83 сома. Однако по сравнению с апрелем 2022-го стоимость дизеля выросла на 8,64 сома.

За последний месяц зафиксирован рост цен на бензин. Аи-95 подорожал на 24 тыйына — с 59,26 до 59,5 сома, Аи-92 — на 22 тыйына ( с 52,99 сома до 53,21 сома).



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/264669/