За месяц дизель в Кыргызстане подешевел на 1,15 сома

За последний месяц дизельное топливо в Кыргызстане подешевело на 1,15 сома.
Такие данные приводит Национальный статистический комитет.
Если в марте средняя цена на солярку была 73,98 сома, то по итогам апреля она снизилась до 72,83 сома. Однако по сравнению с апрелем 2022-го стоимость дизеля выросла на 8,64 сома.
За последний месяц зафиксирован рост цен на бензин. Аи-95 подорожал на 24 тыйына — с 59,26 до 59,5 сома, Аи-92 — на 22 тыйына ( с 52,99 сома до 53,21 сома).
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