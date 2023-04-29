ХIV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum»

Бишкек, "Саясат.kg". В рамках KazanForum-2023 пройдёт порядка двухсот мероприятий, в том числе более 140 тематических сессий.

18-20 мая 2023 года в столице Республики Татарстан на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» пройдет ХIV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» 2023.

«Россия – Исламский мир: KazanForum» — главная площадка делового взаимодействия России и стран исламского мира. Цель форума — укрепление торгово-экономических, научно-технических, образовательных, социальных и культурных связей регионов РФ и стран Организации исламского сотрудничества, в которую входят 57 государств.

В 2022 году KazanForum объединил на одной площадке более 6000 представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний из 64 стран мира, а также 35 дипломатических миссий зарубежных государств.

В рамках KazanForum-2023 пройдёт порядка двухсот мероприятий, в том числе более 140 тематических сессий. В программе экспертных обсуждений: исламские финансы и индустрия халяль, международное сотрудничество, логистика, промышленность, устойчивое развитие и ESG, IT-технологии, инновации и инвестиции, молодежное предпринимательство, малый и средний бизнес, женский взгляд, образование, медицина, спорт и многое другое. По каждому тематическому треку — от 3 до 10 сессий.

Одна из важнейших тем: развитие механизмов исламского финансирования на территории России. Так, по итогам экспертных обсуждений на KazanForum 2022 года, Ак Барс банк впервые представил исламскую дебетовую карту на базе платежной системы «Мир», а Сбер открыл в столице Татарстана первый офис партнерского исламского финансирования с возможностью получения исламской ипотеки.

На основе опыта участники форума-2023 обсудят возможности расширения пилотного проекта на другие регионы, а также перехода к единой системе аккредитации органов по сертификации халяль в России.

«На примере Татарстана мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Открываются большие перспективы в области развития исламской экономики. В частности, развивается индустрия еды - халяль, халяль-туризма, халяль-медицины», — отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Особое внимание эксперты KazanForum-2023 также уделят развитию международных транспортно-логистических коридоров, как важному условию для эффективных экономических отношений России и исламских стран.

Для представителей СМИ пройдет расширенная медиасессия «Россия-Исламский мир: медиасотрудничество для устойчивого развития и экономического процветания». В ней примут участие главы национальных информационных агентств стран ОИС и РФ, руководители крупных вещательных корпораций. Спикеры обсудят роль и возможности медиаиндустрии стран ОИС и России в решении задач устойчивого развития в мире, историю и перспективы информационного партнёрства.

На форуме запланированы конференции: «Россия – Турция», «Россия – Индонезия», «Россия – Египет», «Россия – Азербайджан», «Россия – Узбекистан», «Россия – Малайзия» и «Россия – Иран».

Для предпринимателей России и стран Исламского мира KazanForum-2023 — возможность найти торговых, финансовых и технологических партнеров, выйти на новые рынки и привлечь инвестиции. В этом помогут мероприятия в рамках форума: деловая выставка Russia Halal Expo с презентацией халяльной продукции и услуг, а также инвестиционных и инфраструктурных проектов в МВЦ «Казань Экспо», ярмарка Russia Halal Market с торговыми павильонами в Агропромпарке, кулинарное шоу от поваров исламских стран. Гости погрузятся в широкий мир халяль-индустрии, а эксперты поделятся опытом успешной работы в данной сфере.

20 мая в рамках KazanForum-2023 состоится юбилейный пятый сезон ModestFashion Day. Показ российских и зарубежных популярных брендов каждый год подтверждает потенциал развития индустрии скромной моды и позволяет найти новых клиентов за рубежом.

20 и 21 мая 2023 для гостей форума пройдет культурная часть программы: обзорная экскурсия на остров-град Свияжск по объектам всемирного наследия Юнеско и экскурсионная программа в древний город Болгар на традиционное празднование «Изге Болгар жыены» — официального дня принятия ислама в Волжской Булгарии, на территории современной Республики Татарстан.

Ежегодно гости и участники KazanForum отмечают насыщенную деловую и культурную программу, результативные встречи, высоко оценивают уровень и непрерывно растущий масштаб международного события. В 2022 году KazanForum стал лауреатом XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — получил «Гран-при» в категории «Лучшее MICE событие» — что подтверждает признание высокого уровня форума топовыми организаторами деловых и культурных событий России.

На KazanForum-2023 запланирована работа пресс-центра, организация пресс-подходов, интервью с федеральными и международными СМИ. Помогать участникам и гостям будут почти 1 тыс. волонтеров.

Подробнее ознакомится с программой KazanForum-2023 можно на официальном сайте www.kazanforum.ru. За актуальными новостями следите на официальных страницах в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/kazanforum23, https://vk.com/russiahalalexpo.