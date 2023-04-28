Кто изготовитель новых банкнот Кыргызстана? Ответ Нацбанка

По ее словам, изготовитель определяется на конкурсной основе.

Изготовителем новой 5 серии банкнот Кыргызстана является французская компания Оbеrthur Fіduсіаіrе и американо-шведская компания «Крейн Карренси». Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщила начальник Управления денежной наличности Нацбанка Медина Аширалиева.

По ее словам, изготовитель определяется на конкурсной основе.

Отметим, с 10 мая 2023 года вводятся в обращение банкноты номиналами 200, 500 и 1000 сомов новой пятой серии нацвалюты.

Кабар