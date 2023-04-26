В Оше завершили реконструкцию театра на выделенные Узбекистаном $5 млн

В Оше завершили реконструкцию драматического театра имени Бабура.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В церемонии приняла участие делегация Узбекистана во главе с министром культуры и туризма Озодбеком Назарбековым, а также генеральный секретарь международной организации «Тюрксой» Султан Раев.

На данный проект правительство Узбекистана выделило $5 млн. Стоит отметить, что реконструкция театра началась в сентябре 2021 года.

Экономист