В Оше завершили реконструкцию театра на выделенные Узбекистаном $5 млн

В Оше завершили реконструкцию драматического театра имени Бабура.
Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
В церемонии приняла участие делегация Узбекистана во главе с министром культуры и туризма Озодбеком Назарбековым, а также генеральный секретарь международной организации «Тюрксой» Султан Раев.
На данный проект правительство Узбекистана выделило $5 млн. Стоит отметить, что реконструкция театра началась в сентябре 2021 года.
Экономист
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