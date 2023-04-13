МВФ прогнозирует рост экономики Кыргызстана в 2023 году на уровне 3,5 процента

Международный валютный фонд оставил без изменений прогноз по росту экономики Кыргызстана в 2023-м.
Об этом сообщается в апрельском обзоре МВФ.
Ожидается, что ВВП республики вырастет по итогам текущего года на 3,5 процента. Такими же ожидания были и в декабре 2022-го по итогам миссии МВФ в Кыргызстан. В 2024 году рост составит чуть больше — 3,8 процента.
Инфляция при этом останется высокой — 11,3 процента в 2023-м и 7,8 процента в 2024-м. Прогнозы пересмотрены в сторону повышения. В декабре МВФ ожидал рост цен в 10 и 6 процентов соответственно.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/263123/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!