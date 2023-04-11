За месяц приток переводов в Кыргызстан вырос на $4,7 миллиона

В феврале 2023 года мигранты перевели в Кыргызстан $151,4 миллиона, что на $4,7 миллиона больше, чем месяцем ранее.

Такие данные приводит Национальный банк.

По сравнению с февралем 2022 года показатель сократился на $36,2 миллиона. Большая часть денежных переводов приходится на Россию — $137,3 миллиона. Из других государств в Кыргызстан перечислили $4,1 миллиона, из США — $2,8 миллиона. Всего за январь — февраль 2023 года соотечественники перевели в страну $298,1 миллиона. Это на $66,5 миллиона меньше, чем в 2022-м.

По итогам февраля наблюдался и отток денежных средств — $49,5 миллиона. За месяц показатель уменьшился на $8,4 миллиона. По сравнению с февралем 2022-го показатель, наоборот, вырос на $8,4 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию ($34,3 миллиона) и Турцию ($14 миллионов). Всего за два месяца 2023 года из страны вывели $107,4 миллиона, что в 1,4 раза больше уровня прошлого года.

Чистый приток денежных переводов по итогам января — февраля 2023 года в Кыргызстан оценивается в $190,6 миллиона. Это на $98,5 миллиона, или в 1,5 раза, меньше уровня первых двух месяцев 2022-го.

По итогам 2022 года объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 928,2 миллиона. Из Кыргызстана в другие страны перечислили $1 миллиард 200,7 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 727,5 миллиона.



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