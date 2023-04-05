В 2023 году ожидается обесценивание кыргызстанского сома, заявили в АБР

НБ КР провел шесть интервенций с начала года.
В 2023 году национальная валюта Кыргызстана может обесцениться. Об этом рассказала постоянный экономист постпредства Азиатского банка развития в КР Гульнур Керимкулова во время пресс-конференции в Бишкеке.
Она отметила, что в 2023 году кыргызстанский сом будет ослабляться по мере падения российского рубля по отношению к доллару США. В связи с этим Национальный банк будет нередко выходить на валютный рынок для сглаживания избыточной волатильности обменного курса.
Напомним, НБ КР провел шесть интервенций с начала года. Всего в 2023 году регулятор продал на валютном рынке $307,3 млн.
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