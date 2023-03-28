За пять лет цены в Кыргызстане выросли на 39,2 процента

За последние пять лет рост потребительских цен и тарифов по республике в целом составил 39,2 процента.
Такие данные приводит Национальный статистический комитет.
При этом пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 51,8 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 50,9 процента. Цены на непродовольственные товары выросли на 24,9 процента, а тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 23,5 процента.
Напомним, что по итогам прошлого года цены в Кыргызстане выросли на 14,7 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/261767/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!