За пять лет цены в Кыргызстане выросли на 39,2 процента

За последние пять лет рост потребительских цен и тарифов по республике в целом составил 39,2 процента.

Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

При этом пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 51,8 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 50,9 процента. Цены на непродовольственные товары выросли на 24,9 процента, а тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 23,5 процента.

Напомним, что по итогам прошлого года цены в Кыргызстане выросли на 14,7 процента.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/261767/