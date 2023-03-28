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Экономика
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За пять лет цены в Кыргызстане выросли на 39,2 процента

За последние пять лет рост потребительских цен и тарифов по республике в целом составил 39,2 процента.

Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

При этом пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 51,8 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 50,9 процента. Цены на непродовольственные товары выросли на 24,9 процента, а тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 23,5 процента.

Напомним, что по итогам прошлого года цены в Кыргызстане выросли на 14,7 процента.

     
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/261767/ 

           

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