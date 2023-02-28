На зарплату в Бишкеке можно купить в два раза меньше продуктов, чем в Москве

В Астане на одну зарплату можно приобрести 3,1 тонны картофеля, а в Бишкеке — 1 тысячу 315 килограммов.



По итогам января 2023 года самые низкие цены на баранину и сливочное масло среди столиц стран Евразийского экономического союза оказались в Бишкеке. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его информации, на все товары первой необходимости в ноябре 2022-го максимальные средние цены по сравнению с остальными столицами государств ЕАЭС зафиксировали в Москве.

В ноябре среди столиц стран ЕАЭС максимальная средняя розничная стоимость сливочного масла ($12,31 за килограмм) отмечена в Москве, а минимальная ($4,19) — в Бишкеке. В столице Кыргызстана также оказались самыми дешевыми баранина ($5,61) и пшеничная мука первого сорта ($0,47).

В январе текущего года максимальная средняя розничная цена на яйца ($1,4 за десяток) отмечена в Москве, а минимальная ($1,17) — в Минске. Наиболее низкая стоимость баранины ($5,94 за килограмм) в январе зарегистрирована в Бишкеке, говядины ($4,53) и пастеризованного молока ($0,66) — в Минске.

Самое дешевое сливочное масло также продавали в Бишкеке. Его средняя цена составила $5,1 за килограмм.

В январе картофель в столице Кыргызстана был дороже на 19,5 процента, чем в Астане. Цена на хлеб из муки первого сорта была на 41,9 процента выше, чем в столице Казахстана. Говядина в Минске на 32 процента дешевле, чем в Бишкеке.

Средняя стоимость яиц в январе по столице Кыргызстана превысила ее уровень в Минске (на 12 процентов) и Астане (на 4,5 процента), пастеризованного молока — в Астане (на 14,3 процента) и Минске (на 27,5 процента).

Сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы по столицам государств ЕАЭС свидетельствует о том, что на среднюю зарплату меньше всего можно купить в Бишкеке. Это связано с низким размером среднего оклада.

Например, в столице Кыргызстана на среднюю заработную плату можно купить около 590 литров молока, тогда как в Москве — в 2,2 раза больше (1,3 тысячи литров). В Астане на одну зарплату можно приобрести 3,1 тонны картофеля, а в Бишкеке — 1 тысячу 315 килограммов.

На бишкекскую зарплату можно купить в два раза меньше продуктов, чем на московскую. Единственный продукт, которого на зарплату в столице Кыргызстана можно купить на 3,3 килограмма больше, чем в Москве, — это сливочное масло. Самый большой разрыв — в возможности купить яйца (почти в три раза).





Ссылка: https://24.kg/ekonomika/259521/