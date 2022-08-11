В Кыргызстане с начала года продукты подорожали на 12,6%

В январе-июле текущего года (по сравнению с декабрем предыдущего года) прирост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 9,6%, сообщает Нацстатком.
При этом цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 12,9 процента, пищевые продукты и безалкогольные напитки - на 12,6 процента, на непродовольственные товары - на 5,6 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению - на 4,9 процента.
Повышение потребительских цен и тарифов в январе-июле текущего года (по сравнению с декабрем предыдущего года) наблюдалось во всех регионах республики.
При этом максимальный прирост цен (14,4 процента) зафиксирован в Нарынской области, что обусловлено наибольшим, в сравнении с другими регионами, повышением цен на алкогольные напитки и табачные изделия (на 27,1 процента).
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