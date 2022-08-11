Внешнеторговый оборот Кыргызстана за полгода составил $5 млрд

Объем внешней и взаимной торговли товарами Кыргызстана в январе-июне 2022 года составил 5 млрд долларов США.
Как сообщает Нацстатком, по сравнению с январем-июнем 2021 года увеличился на 25,4 %, при этом экспортные поставки уменьшились на 40,5 %, а импортные поступления, напротив, увеличились в 1,7 раза.
Объем взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-июне 2022 года составил 2,0 млрд долларов США и по сравнению с январем-июнем 2021 года возрос на 34,0 %. При этом экспортные поставки увеличились в 1,7 раза, импортные поступления - на 23,0%.
Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-июне текущего года пришлась на Россию (70,0 %) и Казахстан (27,9 %).
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