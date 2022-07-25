Рыночный курс доллара три недели остается на уровне 83-84 сомов

Отметим, что курс в 83-84 сома установился 6 июля и с тех пор практически не менялся.
Курс доллара в обменных бюро на Моссовете по состоянию на 9:40 часов в понедельник, 25 июля, составляет по-прежнему 83 сома (покупка) и 84 сома (продажа).
Отметим, что курс в 83-84 сома установился 6 июля и с тех пор практически не менялся. При этом наличные доллары продолжают оставаться в дефиците и курс зависит от наличия американской валюты в конкретном обменном пункте.
В банках курс покупки долларов варьируется в пределах 81-83 сомов за $1. Курс продажи американской валюты в банках находится в диапазоне 82-84 сома за $1.
Официальный курс Нацбанка, установленный на 25 июля, составляет 79.76 сома.
Экономист
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