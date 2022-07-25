Безработица в Баткенской области более чем в 2 раза превышает средний показатель по стране

На коллегии отмечено, что с начала года уровень официальной безработицы по КР снизился на 0.2% и составил 2.9%.



В Кыргызстане самый высокий уровень безработицы в Баткенской области, где он более чем в два раза превышает средний показатель по стране. Об этом сообщил министр труда Кудайберген Базарбаев на коллегии министерства, передает пресс-служба ведомства.

На коллегии отмечено, что с начала года уровень официальной безработицы по КР снизился на 0.2% и составил 2.9%.

Показатель выше республиканского также зафиксирован в Баткенской (6.5% — 24.4 тысячи человек) и Джалал-Абадской (4.8% — 18 тысяч человек) областях.

Министр поручил провести работу по выявлению причин и снижению уровня безработицы в указанных областях. Также Базарбаев дал поручение по всем районам усилить работу по трудоустройству лиц с инвалидностью.

Ниже республиканского уровень официальной безработицы отмечается в Бишкеке (1.3% — 6.6 тысячи человек) и Чуйской области (1.6% — 6 тысяч человек).

Экономист