Какие крупные предприятия заработают в Кыргызстане

Прошла пресс-конференция по итогам 100 дней работы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики (НАИ).

Директор НАИ Равшанбек Сабиров рассказал о принципе единого окна при взаимодействии с инвесторами. То есть теперь НАИ будет координировать деятельность государственных и муниципальных органов и реализовывать все инвестиционные проекты в стране. Это позволит потенциальным инвесторам работать только с одним госорганом.

Также директор НАИ отметил, что агентством сопровождается ряд проектов с привлечением крупных инвестиций. На сегодняшний день уже реализованы следующие проекты:

1. Строительство металлопрокатного завода на базе Каиндынского кабельного завода. Сумма инвестиций - $50 млн.

2. Разработка свинцово-цинкового месторождения Кан и строительство горно-металлургического комбината в Баткенской области. Сумма инвестиций – $200 млн.

3. Строительство текстильного предприятия на базе "Кара-Балтинского коврового предприятия". Сумма инвестиций – $25 млн.

4. Упаковка лекарственных средств на территории "СЭЗ Бишкек". Сумма инвестиций – $1 млн.

Кроме того, есть ряд проектов, которые находятся на разных этапах разработки.

1. Сборка тяжелой горной техники - бульдозеров. Сумма инвестиций - 500 млн рублей.

2. Производство кормов-концентратов в Чалдоваре. Сумма инвестиций - $1 млн.

3. Налаживание кожевенно-дубильного производства в Токмоке. Сумма инвестиций - 8 млн евро.

4. Туристический центр "Марва". Сумма инвестиций - $2,5 млн.



URL: https://kaktus.media/462475