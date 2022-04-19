Дастан Джумабеков: Действующий закон об инвестициях нужно оставить без изменений. Иначе отпугнем инвесторов

В свою очередь Дастан Джумабеков сказал, что выигрыш спора в международных судах только повысит престиж страны.

Депутат считает, что претензии можно оспорить в международных судах, а выигрыш спора повысит престиж страны

Сегодня, 19 апреля, на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассматривается проект о внесении изменений в законы «Об инвестициях в Кыргызской Республике» и «О третейских судах Кыргызской Республики».

Депутат Дастан Джумабеков считает, что действующий закон нужно оставить без изменений.

— Крупные инвесторы, прежде чем инвестировать в какую-то страну, изучают ее законодательную базу, — напомнил Жумабеков. — Если мы отзовем из закона автоматическую возможность оспаривать инвестора в международных арбитражных судах, то тем самым можем отпугнуть инвесторов. Поэтому я против внесения изменений в закон об инвестициях КР.

Между тем первый заместитель министра юстиции Зарема Аскарова отметила, что это международная практика.

— Мы изучили международный опыт и выяснили, что отзыв автоматической возможности инвестора обращаться в международные суды на приток инвестиций не влияет, — заявила Аскарова. — Бывают случаи, когда инвесторы не выполняют своих обязательств. Поэтому государство должно отстаивать свои интересы. Изменения не запрещают обращаться в международные арбитражные суды, но прежде путем консультаций, переговоров и через местные суды можно решить спор.

В свою очередь Дастан Джумабеков сказал, что выигрыш спора в международных судах только повысит престиж страны.

— Для чего тогда нужны эти изменения? — возмутился нардеп. — Что, Кыргызстан не доверяет международным арбитражным судам? Если инвестор не выполняет своих обязательств, оспорьте и выиграйте дело там. От этого престиж страны только повысится. Местные суды вынесут решения в пользу государства, а инвестор позже может обратиться в международный арбитраж, и если выиграет спор, то Кыргызстан окажется в нелицеприятном положении на международной арене.

Источник: vesti.kg