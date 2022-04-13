Аскар Сыдыков: Мы должны наоборот оказать поддержку инвесторам, а не забирать государству горнорудные предприятия, которые пополняют 20% бюджета!

Бишкек, “Саясат.kg”. Интервью с исполнительным директором Международного делового совета Кыргызстана Аскаром Сыдыковым.

- Давайте начнем разговор об общей экономической ситуации. Насколько влияют военные действия в Украине на экономику Кыргызстана?

- Это очень важный вопрос. Потому что, мы уже чувствуем их последствия. Наверное, еще глубже будем чувствовать. Наша экономика очень тесно связана с экономикой России, наша валюта также связана с рублем. Сейчас стоимость нашей валюты также подвергается изменениям, цены на товары растут. Это не только у нас, а происходит во всем мире. Мы безусловно будем чувствовать их последствия. Дальше возможно будут изменения в доставке товаров и услуг, а также в проведении оплаты. Также, вероятнее всего будут испытывать трудности наши мигранты, которые трудятся за границей, у них возможно сократятся прибыли или работы приостановятся. Поэтому мы проводим очень много обсуждений по антикризисным мерам, работаем с правительством и другими представителями бизнеса.

- Правительство недавно объявило о своем антикризисном плане. Лично вы удовлетворены работой правительства в этом плане?

- Мы еще не читали последнюю версию антикризисного плана, она еще не объявлена открыто. Сказали, что для служебного пользования. Но, посмотрим, как будет. По-моему, многие из мероприятий раньше уже были запланированы. Те же ирригация, повышение заработной платы, льготные кредиты на сельское хозяйство и другие. Поэтому, не могу сказать, что получился полноценный удовлетворительный план. Но надо подчеркнуть, что там содержатся хорошие мероприятия. Никто заранее не может сказать, какие последствия будут от кризиса. Мы будем детально изучать план и, надеюсь, сможем внести дополнения и изменения. Это не финальный документ.

- Каково сегодня отношение бизнеса и власти? Мы все знаем, как бизнес пострадал от пандемии, только начали работать, в стране поменялась власть. Только начала стабилизироваться ситуация, начались столкновения России с Украиной. Почувствовали ли вы, что в такое время власть протянула руки бизнесу, что она старается как-то помочь?

- Чувствуется, диалог есть. Потому что, есть много платформ, до президента, также на уровне правительства есть бизнес совет (совещание). Есть площадки на уровне председателя ЖК, главного прокурора, даже Верховного суда. Приглашают, советуются, обмениваются мнениями, но не могу сказать, что есть полноценные результаты. Потому что не хватает кадров, которые могли бы реализовать все это. Много хороших специалистов ушли из госслужбы, многие умные, образованные молодые люди не хотят работать на госслужбе. Учитывая это, мы помогаем. На примере соседних стран, таких как Казахстан, Россия, Узбекистан мы видим, как власти поддерживают развитие бизнеса, создают условия, идут навстречу инвесторам. У нас до сих пор не приняты мероприятия, которые должны были быть приняты уже. Некоторые наши предложения остались не рассмотренными. Но, все равно надеемся. Да, возможно, не достигнем результата, не все решения, принятые будут исполнены, но диалог есть.

- Какие конкретные предложения вы делаете во время встреч, обсуждений?

- Наше одно предложение это – обеспечение работы закона. Мы это везде говорим. В законе предусмотрены очень много хороших вещей, но они не работают. Международные эксперты тоже говорят, что у нас законы написаны хорошо, но нет верховенства закона, что они не исполняются. Это не секрет, что один закон может работать и так, и сяк. Его можно повернуть как угодно. Но было бы хорошо если мы обеспечим его устойчивость, чтобы он работал только в одном направлении. Во-вторых, мы должны обеспечить справедливость суда. Предприниматели рассказывают, что если государство смогло бы сделать только одну вещь для бизнеса, то пусть это будет обеспечение справедливости суда. Потому что, все равно мы в конце концов обращаемся в суды. А сейчас нет полного доверия судам. Никто не поставит свою судьбу на их чашу весов. В-третьих, мы говорим, что надо избавиться от бюрократии. Мы говорим, что цифровизация, но народ все равно бегают за справками, испытывают трудности в оформлении разрешительных документов. В-четвертых, надо избавиться от проверок и давлений.

- Сейчас проверки уменьшились?

- С одной стороны, со стороны правоохранительных органов они уменьшились, со стороны налоговой службы, наоборот рассказывают, что они увеличились. На основании нового налогового кодекса, политики правительства по пополнению бюджета, работники налоговой службы проводят проверки, рейды, это их работа. Мы не можем молчать, когда все это видим, знаем. Все меры, относящиеся к бизнесу известны, тут не надо придумывать велосипед. В других странах они исполнены, мы всего лишь должны их адаптировать под себя. Но кадровая нестабильность тоже отрицательно влияет. Приходит новый министр, 2-3 месяца знакомится с делом, потом, как только он приступает к делу, он меняется. Но не только это, за последние годы, статус Агентства по продвижению и защите инвестиций менялся 3-4 раза. Было министерством, затем снова стало агентством, сейчас стало национальным агентством. Несколько месяцев не было постоянного руководителя, только недавно назначили нового руководителя. Не знаем, как он будет работать, покажет время.

- Вообще нужно ли данное агентство?

- Безусловно, агентство должно быть, должны быть у него свои полномочные права. Это орган, который должен встречать инвесторов, помогать им в обеспечении и оформлении разрешительных документов, помогать финансовым источникам, защищать от незаконных проверок и обеспечить их непрерывную работу. Роль агентства должна быть такой. Но если постоянно будет меняться структура, то и последовательность работы тоже будет нарушена.

- Основная задача этого агентства в привлечении инвесторов же, и какие условия должны создавать правительство и агентство в такое время? Есть ли у нас условие, в котором инвестор может прийти и вложить свои средства?

- Какие-то условия есть, но очень много рисков. Самое первое — это непрерывное изменение закона. Например, мы всегда говорим о налоговом кодексе. У нас так, не успеешь даже моргнуть глазами, а появится новый кодекс. Предприниматели, инвесторы, народ даже не знает, как работать с новым кодексом. Очень много вопросов возникают. Даже в начале января, сами налоговики, таможенники не знали, как работать с новым налоговым кодексом. Помимо этого, они говорят, что будут менять закон об инвестициях. Как он будет выглядит, останутся ли прежние льготы или уберут, неизвестно. Заранее не можешь даже сказать, какова будет политика государства, сохранится ли гостеприимство иностранным инвесторам или начнется требование передать все государству, или скажут все перевести на сомы. Не может не быть обеспокоенности, что, кто-то придет и захватить рейдерским путем. Мы все это слышим.

- На фоне Кумтора, некоторые политики начали сделать заявления о том, что надо провести ревизию горнорудных предприятий и необходимо взять государству те предприятия, которые не отвечают интересам государства. Когда в мировой экономике происходит такое, правильно ли государству идти на такой шаг?

- Очень хороший вопрос. Это включает много рисков, потому что, многие горнорудные проекты - большие проекты. В них были вложены от 100 до 500 миллионов долларов. Такие большие проекты у нас есть только в горнорудной отрасли. Когда у нас есть всего 5-6 проектов, и разговор о том, что их надо пересмотреть, пугает не только инвесторов, но и других тоже. И так инвесторы обращаются с вопросами, что не будут ли пересматривать их проекты, не запросят ли их передать государству. Горнорудные компании принадлежат нашим стратегическим партнерам, таким как Россия, Казахстан, Китай, Турция. Правительства этих государств тоже заявляют об их обеспокоенности. В прошлом году Китай сказал, что при открытии границы, они учтут безопасность инвесторов. Оказывается, их инвесторы, которые вложили средства у нас, жалуются им, что у нас законы не работают. Мы должны обеспечить работу закона, и чтобы инвесторы чувствовали себя в безопасности. Если мы хотим, чтобы в каком-то проекте у государства была доля, мы должны говорить об этом в начале. Нельзя говорить об этом, когда инвестор потратил 300-400 миллион долларов. Если мы так делаем, то мы можем испытать трудности в других сферах. Например, для нас границы России, Казахстана и Китая очень важны. Значит, мы должны бережно относиться к предпринимателям этих государств, которые работают у нас. Какой бы инвестор не был, он приходит чтобы получить прибыль. Те, кто говорит, что прибыли не надо, я просто вкладываю средства, возможно у них сомнительные интересы или благотворительность. Но я еще не встретил благотворительности в горнорудной отрасли. Для них в первую очередь получить прибыль аж в течение 15-20 лет. После стольких лет они могут только получить вложенные деньги обратно и получить прибыль. И вот представьте, инвестор взял кредиты, вложил их в горнорудное предприятие, а наши говорят, что надо взять государству, когда они только начали работать и даже не получили прибыли. Хорошо, согласен с новыми проектами, но мы должны смотреть безопасность проектов, которые работают давно.

- Горнорудные предприятия не только привлекают инвестиции, но также пополняют бюджет. Они вкладывают в улучшение местной инфраструктуры, жизнь местных людей. Какова их польза в экономику нашей страны?

- Согласно разным расчетам, если сказать приблизительно, то каждый пятый сом нашего бюджета, значит 20% приходится на горнорудную отрасль. Мы тоже посчитали, есть также официальные данные. Причем этот каждый пятый сом, поступают примерно от 15 компаний. Теперь представьте, в Кыргызстане есть около 600 тысяч налогоплательщиков. Из них 15 только пополняют 20% бюджета. Значит, нагрузка горнорудных компаний огромная. Куда этот 20% тратится? Те же льготные кредиты на сельское хозяйство, программы по развитию сельского хозяйства, миллиарды сомов на снижение ставки кредитов получают из бюджета. Зарплаты, пенсии и пособия. Средства, направленные на те же инфраструктуры, строительство дороги, освещение улицы. Поэтому, если мы запустим еще 10-15 горнорудных компаний, бюджет вырастет еще на 20%. Роль этих предприятий в экономику страны огромна. Если мы учтем о 17 тысяч рабочих местах, то каждый работник как минимум содержит 3-4 членов семьи, тогда за счет их 50-60 тысяч кыргызстанцев живут.

- Также эти предприятия закупают необходимые продукты питания у местных предпринимателей. Если прибавим все это, то их эффективность возможно намного больше, чем мы думали?

- Например, все мы хорошо знаем Чаткальский район. Труднодоступный, отдаленный регион. Расположено далеко не только от Бишкека, но и также от областного центра г. Джалал-Абада. Сейчас жизнь этого района начала улучшаться. Местный народ продает сельхоз продукции горнорудным предприятиям, расположенным в районе, внутренние дороги района отремонтированы. В Ала-Букинском районе открылись швейные цеха, свою продукцию они продают не только в Кыргызстане, но и вывозят в Россию. Прекратился переезд в другие места, так как местный народ начал зарабатывать у себя дома. Такие горные регионы как Чаткал, Тогуз-Торо, Чон-Алай, Алай, отдаленные как Баткен, Лейлек, Ала-Бука могут быть улучшены путем развития горнорудных предприятий в этих регионах. Может быть в регионах мало участков, или нет сельхоз угодий, но если у них есть природные богатства, и если разработать их разумно, то народ получить выгоду.

- Последний вопрос. Президент Садыр Жапаров сообщил, что Кумтор полностью перешел в собственность государства. Мы от этого выиграли или проиграли, что вы думаете?

- Это сложный вопрос, время покажет. В прошлом году в мае, когда начался вопрос Кумтора, мы озвучивали свою позицию. Мы рассказывали какие риски могут быть. Такие риски были или нет, покажет время.

Беседовал Нургазы Анаркулов