Всемирный банк прогнозирует падение экономики Кыргызстана

По прогнозам Всемирного банка, экономика может сократиться на 5% по итогам 2022 года, а инфляция превысит 18%.

Всемирный банк подготовил прогноз, сделав вывод, что военные действия в Украине и санкции против России бьют по экономике всего мира. При этом ожидается, что основной удар придется на страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны в регионе Европы и Центральной Азии.

ВБ прогнозирует, что экономика региона сократится на 4,1% в этом году по сравнению с довоенным прогнозом роста на 3%, поскольку экономические потрясения от войны усугубляют продолжающиеся последствия пандемии COVID-19.

Это будет второе сокращение за последние несколько лет и в два раза больше, чем сокращение, вызванное пандемией в 2020 году.

Всемирный банк предполагает, что в 2022 году рецессия будет не только в России и Украине, но и в Беларуси, Кыргызстане, Молдове и Таджикистане.

"Война на Украине и пандемия еще раз показали, что кризисы могут причинить масштабный экономический ущерб и отбросить на годы вперед доходы на душу населения и достижения в области развития", - заявила Аслы Демиргюч-Кунт, главный экономист Всемирного банка по Европе и Центральной Азии.

"Правительства в регионе должны укреплять свои макроэкономические резервы и доверие к своей политике, чтобы сдерживать риски и справляться с потенциальной фрагментацией торговых и инвестиционных каналов; укрепить свои системы социальной защиты для защиты наиболее уязвимых, включая беженцев; не упускать из виду повышение энергоэффективности для обеспечения устойчивого будущего".

По прогнозам Всемирного банка, экономика может сократиться на 5% по итогам 2022 года, а инфляция превысит 18%.

"В основном это связано с сокращением потребления и инвестиций, снижением денежных переводов. Ожидается восстановление роста до 3,2 % в 2023 году и до 4% - в 2024-м, если ситуация будет стабилизирована и начнется приток инвестиций.

После вторжения России в Украину сом обесценился на 23% по отношению к доллару США, но с тех пор восстановил около половины своей утраченной стоимости.

Экономисты предполагают, что уменьшение объемов денежных переводов, высокие цены на продовольствие, меньше возможностей трудоустройства внутри страны и за границей спровоцируют рост бедности в стране в 2022-м.

Влияние санкций на Россию может разорвать жизненно важные для кыргызстанцев связи и повлияет на домохозяйства, зависящие от денежных переводов из РФ. Антикризисные меры правительства, такие как повышение пенсий и заработная плата государственных служащих и социальная помощь, частично смягчат негативное воздействие на бедные слои населения.

Источник: Кактуз.кж