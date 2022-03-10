Нацбанк Кыргызстана повысил учетную ставку до 14 процентов

Следующее плановое заседание правления Нацбанка по вопросу о размере учетной ставки состоится 25 апреля 2022 года.

Правление Национального банка Кыргызской Республики 10 марта на внеплановом заседании приняло решение повысить учетную ставку (ключевую ставку) на 400 базисных пунктов до 14 процентов. Решение вступает в силу с 10 марта 2022 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«В настоящее время на внутреннем валютном рынке наблюдается волатильность обменного курса, которая обусловлена фундаментальными факторами из-за введенных санкций в отношении Российской Федерации. Обменный курс российского рубля вырос до 116-120 рублей за один доллар США. Учитывая тесные экономические связи Кыргызстана с основными странами-партнерами посредством взаимной торговли и денежных переводов, а также все еще нарастающую неопределенность во внешней среде, давление на валютном рынке нашей страны сохраняется.

Со своей стороны, Национальный банк внимательно отслеживает складывающуюся ситуацию во внешней среде и на внутреннем валютном рынке, и, при необходимости, принимает соответствующие меры. В целях сглаживания резких колебаний обменного курса, Национальный банк проводит валютные интервенции по продаже иностранной валюты и задействует все необходимые инструменты регулирования. Национальный банк сохраняет свое присутствие на валютном рынке страны и располагает достаточным объемом ресурсов – объем золотовалютных резервов Национального банка на 7 марта 2022 года составил более 2,7 млрд долларов США (около 6 месяцев импорта).

Принимая во внимание развитие внешней среды и внутренние экономические условия, Национальный банк принял решение повысить размер учетной ставки до 14,0 процента. Такое решение принято с целью минимизации негативного эффекта внешних шоков на текущую динамику инфляции в Кыргызской Республике. В случае возникновения каких-либо рисков, Национальный банк не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в проводимую монетарную политику.

Национальный банк на регулярной основе оценивает внешние и внутренние факторы воздействия на инфляцию и, в зависимости от экономической ситуации, будет предпринимать соответствующие меры денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении

Следующее плановое заседание правления Нацбанка по вопросу о размере учетной ставки состоится 25 апреля 2022 года.

В зависимости от ситуации Национальный банк проведет внеплановое заседание по вопросу о размере ключевой ставки.

Источник: bulak.kg