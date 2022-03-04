Курс доллара вырос до 98 сомов

Евро: продажа — 107,5 сома, покупка — 106,5 сомов.
В Кыргызстане курс доллара вырос на 1 сом. На 10.30 4 марта средний курс американской валюты составил: продажа — 98 сомов, покупка — 97 сомов.
Отметим, в 8 утра доллар продавали еще по 97 сомов.
Евро: продажа — 107,5 сома, покупка — 106,5 сомов.
Российский рубль: продажа — 0,990 сома, покупка — 0,950 сома.
Напомним, 24 февраля доллар в Кыргызстане резко подорожал на 10 сомов — до 95 сомов. Потом он снизился примерно до 90 сомов. Однако с 28 февраля снова начал дорожать.
Источник: Булак.кж
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