Курс доллара вырос до 98 сомов

Евро: продажа — 107,5 сома, покупка — 106,5 сомов.

В Кыргызстане курс доллара вырос на 1 сом. На 10.30 4 марта средний курс американской валюты составил: продажа — 98 сомов, покупка — 97 сомов.

Отметим, в 8 утра доллар продавали еще по 97 сомов.

Евро: продажа — 107,5 сома, покупка — 106,5 сомов.

Российский рубль: продажа — 0,990 сома, покупка — 0,950 сома.

Напомним, 24 февраля доллар в Кыргызстане резко подорожал на 10 сомов — до 95 сомов. Потом он снизился примерно до 90 сомов. Однако с 28 февраля снова начал дорожать.

Источник: Булак.кж