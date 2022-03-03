Ситуация тяжелая. Что нужно делать?

Кыргызстан зависит от импорта, естественно, рост курса доллара приведет к росту цен, в том числе на продукты питания.
Профессор экономики Толонбек Абдыров прокомментировал текущую ситуацию на валютном рынке Кыргызстана. Он считает, что жесткие санкции, введенные в отношении России, отразятся и на Кыргызстане, поскольку в рамках ЕАЭС связаны экономики стран-участниц.
«Кыргызстан зависит от импорта, естественно, рост курса доллара приведет к росту цен, в том числе на продукты питания. Ситуацию усложнит и снижение поступлений от мигрантов. Мигранты ежегодно вливают в кыргызскую экономику до $2,5 млрд, что давало возможность многим семьям держаться на плаву. По итогам 2021 года уровень инфляции составил 11,2%. При этом стоимость некоторых продуктов питания выросла на 16-35%. У России уйдет минимум 2-3 месяца, чтобы ее экономика пришла в себя. И мы вместе должны переждать эти моменты», - сказал он.
Толонбек Абдыров считает, что государство должно провести индексацию по зарплате, выплатам социально уязвимым слоям населения. Если инфляция составляет 11,2%, то индексация должна составить не менее 15%. Он считает, что резервами Нацбанка, которые составляют $2,5 млрд, надо распоряжаться с умом и четко продумывать проведение интервенций. Абдыров подчеркнул, что органы госвласти должны проводить серьезные мероприятия, которые не позволяли бы курсу доллара расти, кроме того, надо не позволять некоторым бизнесменам пользоваться этим. Сейчас антимонопольный орган должен четко отслеживать ситуацию на рынке. Такие меры помогут преодолеть ситуацию. Иначе уровень жизни народа может снизиться.
Источник: газета «Майдан.kg» №6 от 02.03.2022 / стр. 4
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