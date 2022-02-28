В Кыргызстане 28 февраля подорожал бензин

Минимальная стоимость дизельного топлива на АЗС Бишкека – 61.5 сома.
По данным официальных веб-сайтов крупнейших сетей автозаправочных станций в Бишкеке на 10:40 28.02.2022 года, цена бензина марки АИ-92 в среднем выросла на 1,32%.
Средняя цена бензина марки АИ-92 на АЗС столицы выросла до 61,2 сомов. АИ-92 подорожал на 0.8 сомов. Дизельное топливо подорожало на 0.6 сомов. Теперь ег средняя стоимость на АЗС составляет 62,0 сома. Сжиженный газ поднялся в ценена 0.5 сомов. Цена сжиженного газа (СУГ) теперь 34.7 сома.
Наиболее низкая цена бензина марки АИ-92 — 60,9 сома, высокооктанового АИ-95 — 64,9 сома. Бензин марки АИ-98 «Газпром нефть» предлагает по цене 73,5 сома за литр.
Минимальная стоимость дизельного топлива на АЗС Бишкека – 61.5 сома. Сжиженный углеводородный газ (СУГ) предлагают две сети:
- Bishkek Petroleum — 34,5 сом (три АЗС в Бишкеке и Чуйской области)
- «Газпром нефть» — 34,9 сом (три АЗС в Бишкеке)
Источник: reporter.kg
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