Джумабеков: Ситуация между Россией и Украиной отразится на экономике

Ситуация между Россией и Украиной отразится на экономике.
Такое мнение выразил депутат Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков.
По его словам, еще не поздно урегулировать ситуацию между двумя странами дипломатическим путем.
«Согласно нашему Основному закону, внутреннюю и внешнюю политику страны определяет президент. В связи с этим президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил свое мнение о ситуации на востоке Украины. Есть международные соглашения, еще не поздно урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Огорчает то, что враждуют страны, которые были в составе Советского Союза. Россия и Украина обмениваются взаимными претензиями. Несколько стран намерены наложить экономические санкции в отношении России. Если санкции вступят в силу, то это повлияет на экономику страны», — сказал Джумабеков.
Источник: Govori.TV, gezitter.org
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