Евгений Тян: Порог НДС в ресторанном бизнесе приведет к снижению отчислений

Бишкек, "Саясат. kg". Споры вокруг недавно принятого в Кыргызстане Налогового кодекса продолжаются.

Споры вокруг недавно принятого в Кыргызстане Налогового кодекса продолжаются. Большую озабоченность новые нормы вызывают у представителей ресторанного бизнеса. Согласно новым правилам, субъекты общественного питания будут платить единый налог. К самой норме представители ресторанного бизнеса относятся положительно, но обеспокоенность вызывает установленная ставка – 8%.

Директор Ассоциации ведущих рестораторов и отельеров в Кыргызстане Евгений Тян объясняет, чем опасна такая ставка для ресторанного бизнеса и почему она приведет к снижению объема реальных отчислений.

«В экономике есть такой показатель, как кривая Лаффера. Она демонстрирует зависимость роста доходов бюджета от роста налоговых ставок. В соответствии с этим рост ставок до какого-то уровня обеспечивает приток доходов в бюджет, но после, доходы начинают падать. Это говорит о том, что чрезмерное налоговое давление может увести бизнес в тень или совсем разорить его», - отмечает Евгений Тян.

Представители этой сферы уже не раз обращались к властям с просьбой пересмотреть ставку, объясняя, что она не поможет увеличить доходы бюджета, а, наоборот, вынудит рестораторов перейти на теневую сторону экономики. В начале февраля было предприятия общественного питания обратились к министру экономики Данияру Амангельдиеву с просьбой установить для сектора ставку единого налога в размере 2%, отмечая, что предлагаемая налоговая ставка в 8% – это прямой путь к разорению и банкротству.

В ответ в Министерстве экономики и коммерции пообещали, что предложение будет рассмотрено с учетом представленных обоснований.

Кроме ставки единого налога обеспокоенность рынка вызывает и другая норма. Новым Налоговым кодексом для предприятий общественного питания установлен порог НДС в размере 30 миллионов сомов. После прохождения этого порога вводится общий налоговый режим: 12% НДС, а также 10% налога на прибыль.

Почему это проблематично для сферы общепита? Евгений Тян отмечает, что есть несколько причин. Первая – точки общественного питания не работают с налогооблагаемыми поставками и большинство закупок совершается на продуктовых рынках, где зачастую торгуют обычные фермеры, соответственно, они не предоставляют закупщикам никаких документов бухгалтерской отчетности. Вторая – оборот заведений общественного питания не является индикатором их прибыльности, основу оборота составляет покупка продуктов питания, оплата труда персонала, аренда помещений и оплата коммунальных услуг.

«НДС, НСП и налог на прибыль попросту заберет всю прибыль у заведений, так как уровень рентабельности у больших заведений не отличается от маленьких. Таким образом, общепит будет стремиться снижать единый показатель за счет дробления бизнеса на несколько предприятий. С одной стороны, для владельцев бизнеса объем их бизнеса не уменьшится. С другой стороны, у сектора будет еще меньше стимула вкладываться в развитие и увеличение своего бизнеса. Если эти нормы будут работать, то государство в результате не получит выплаты по НДС от сектора общепита, но будет способствовать еще большему уходу его в тень», - объясняет директор Ассоциации ведущих рестораторов и отельеров.

Согласно статистике, в Кыргызстане предприятия общепита с оборотом более 30 миллионов сомов составляют лишь 3,2% всей отрасли. Норма по НДС для них будет иметь губительный эффект для всего бизнеса. Дробление предприятий общепита во избежание достижения порога НДС станет неизбежной практикой. В результате государство не получит выплат, а рынок будет вынужден скрывать реальные объемы своей деятельности.

С начала пандемии правительство утверждает, что поможет бизнесу восстановиться, однако эти нормы Налогового кодекса, наоборот, еще более вредят ресторанному бизнесу, который и так больше всех пострадал от последствий коронавируса. Кафе и рестораны были закрыты месяцами, соответственно, персонал не получал зарплату, а бизнес не получал никакой прибыли.

Как в этой ситуации государство реально может помочь предприятиям общественного питания? Стоит обратить внимание на опыт других стран, например, России, в которой развит ресторанный бизнес. Там порог НДС для заведений общепита установлен в размере 2 миллиардов рублей. Можно сказать, что порог фактически отменен, потому что является недостижимым не только для обычных заведений, но и для огромных сетевых ресторанов с большим количеством точек и филиалов.

Такие нормы помогли бы ресторанному бизнесу Кыргызстана развиваться, не боясь неподъемных выплат. Но порог НДС в 30 миллионов, наоборот, заставит дробить бизнес и отказаться от расширения заведений, что в результате бьет и по имиджу кафе и ресторанов, уменьшая и количество посетителей.