Адилет Маматов, эксперт по экономике: «По новому Налоговому кодексу предприниматели не будут испытывать трудности при выходе на пенсию»

Бишкек, "Саясат. kg". Следом должны быть приняты немало законных решений.

— В новом Налоговом кодексе используется облегченный режим для налогоплательщиков при выполнении налоговых обязательств, предусмотрен освобождение от 50% налоговой пени и санкций. Помогут ли такие действия искоренить теневую экономику?

— Думаю, в кодекс внесли изменения для того, чтобы вернуть бизнес в правовое поле через налоговую систему. Платежи переносятся в плоскость бюджетных и налоговых отношений, если нам удастся добиться прозрачности экономики, то страна, даст Бог, крепко встанет на ноги. Сами знаете, частные предприниматели, постарев, испытывают сложности, выйдя на пенсию. В новом Налоговом кодексе учтена и эта проблема, нынешних трудностей не будет у тех, кто занимается частным предпринимательством. Кодекс составлен в интересах общественности. Следом должны быть приняты немало законных решений. Самое главное – первый шаг сделан, надеемся, что далее будут реформы.