Адилет Маматов, эксперт по экономике: «По новому Налоговому кодексу предприниматели не будут испытывать трудности при выходе на пенсию»

Бишкек, "Саясат. kg". Следом должны быть приняты немало законных решений.
— В новом Налоговом кодексе используется облегченный режим для налогоплательщиков при выполнении налоговых обязательств, предусмотрен освобождение от 50% налоговой пени и санкций. Помогут ли такие действия искоренить теневую экономику?
— Думаю, в кодекс внесли изменения для того, чтобы вернуть бизнес в правовое поле через налоговую систему. Платежи переносятся в плоскость бюджетных и налоговых отношений, если нам удастся добиться прозрачности экономики, то страна, даст Бог, крепко встанет на ноги. Сами знаете, частные предприниматели, постарев, испытывают сложности, выйдя на пенсию. В новом Налоговом кодексе учтена и эта проблема, нынешних трудностей не будет у тех, кто занимается частным предпринимательством. Кодекс составлен в интересах общественности. Следом должны быть приняты немало законных решений. Самое главное – первый шаг сделан, надеемся, что далее будут реформы.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!