Эрнест Карыбеков, эксперт: «Президент проделал большую, полезную работу для страны»

Во-первых, до президента доходит много предложений от тех, кто ходит в его окружении.



– Прошел год с тех пор, как президент Садыр Жапаров приступил к обязанностям президента. Как вы оцените работу главы государства за этот год?

– За год президентства Садыр Жапаров вернул Кыргызстану «Кумтор». Это, во-первых.

Во-вторых, создал условия для проведения честных выборов в Жогорку Кенеше.

В-третьих, помогает нуждающимся. Тем же 110 тысячам абонентам утвердил тариф на электроэнергию в 50 тыйынов.

В-четвертых, несмотря на социально-экономический, политический кризис, он правит страной, вывел бюджет в профицит.

В-пятых, самое важное – наделил Баткенскую область особым статусом.

В-шестых, за год было много саботажа, особенно в экономической сфере, но он решил проблемы, в том числе по углю.

В-седьмых, он постарался сохранить накопленную в Токтогульском водохранилище воду, провел переговоры с лидерами соседних стран о поставках электроэнергии, избежав катастрофы.

В-восьмых, на очереди реализация многих проектов. Можно отметить и другие позитивные результаты.

Но нельзя забывать и о недостатках.

Во-первых, до президента доходит много предложений от тех, кто ходит в его окружении. Тем не менее большинство проектов не реализовывается. В первую очередь о необходимости строительства тех или иных объектов должны говорить государственные системные органы, а не граждане. Например, Министерство экономики может все проанализировать, просчитать, запланировать, осуществлять стратегию в экономике. Министерство финансов должно осуществлять тактику. Но в Кыргызстане все иначе. Я к тому, что Министерство экономики занимается тактикой, а Министерство финансов занимается стратегией. Поэтому все беспорядочно, рассматриваются неважные проекты, Министерство финансов по старой привычке направляет деньги туда, где можно отломить кусок денег.

Например, глава кабмина и министр энергетики предлагают направить миллионы в Камбар-Ату-1, не достроив при этом Камбар-Ату-2. Акылбек Жапаров возглавлял взрывные работы на Камбар-Ата-2 (недостатков полно, надо проверить плотность плотины, специалисты говорят, что взрывные работы осуществлялись неправильно). Были украдены деньги с ТЭО, ПСД, с взрывных работ, со строительства. Осталось только установить 2 гидроагрегата, все что хотели – украли до этого. Нам сейчас нужны большие мощности, но почему-то голову президента сейчас забивают гидроэлектростанциями, которые будут строиться 15 лет и не решат проблемы, ветряной, солнечной энергией. В то же время государственно важные и стратегические проекты не рассматриваются. Поэтому стратегию надо доверить Министерству экономики. Надо работать системно, не верить различным обманщикам, показать путь развития страны, укрепления безопасности и политико-экономического развития. Иначе мы сядем в лужу, не учитывая мировой кризис, перемены. Думаю, Садыр Жапаров еще многое сделает для страны и народа. Надо довериться и помочь ему.

Источник: газета «Майдан.kg» №2 от 02.02.2022 / стр. 6