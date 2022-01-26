Всемирный банк выделит Кыргызстану 50 млн долларов

Пользуясь случаем, министр Амангельдиев выразил благодарность команде Всемирного банка, АРИС, а также всем, кто непосредственно принимал участие в подготовке данного проекта.

Средства пойдут на реализацию проекта «Региональное экономическое развитие – 2»

Сегодня, 26 января, руководитель официальной делегации от Кыргызстана, министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев в режиме онлайн принял участие в переговорах со Всемирным Банком по реализации проекта «Региональное экономическое развитие – 2», где также принимают участие члены официальной делегации, заместитель министра финансов Татиков, замминистра сельского хозяйства Мукашев, полномочный представитель президента в Баткенской области Алимбаев, мэры Баткена, Кадамжая, Исфаны и др.



Как отметил Амангельдиев, последние годы Кыргызская Республика придает большое значение развитию регионов. Проект очень важен для развития Баткенской области. Выбор данного региона является актуальным и своевременным.



Данный проект будет поддержкой в реализации национальных программ и политики кабинета министров, направленной на развитие регионов. Это уже второй проект, поддержанный со стороны Всемирного банка, направленный на развитие регионов.



Аналогичный проект уже начал реализовываться в Ошской области. Особенность этих проектов в том, что они носят комплексный характер. Проект охватывает важные и разные направления социально-экономического развития регионов. Данные проекты внесут большой вклад в развитие регионов в нашей стране, особенно в развитие сельского хозяйства, социальной инфраструктуры и улучшение качества жизни граждан, - подчеркнул министр.



Пользуясь случаем, министр Амангельдиев выразил благодарность команде Всемирного банка, АРИС, а также всем, кто непосредственно принимал участие в подготовке данного проекта.



Глава Минэкономкоммерции также отметил готовность оказания содействия для скорейшего запуска и реализации проекта. Выразил надежду, что сегодняшние переговоры будут продуктивными.



Следует отметить, переговоры будут длиться 2 дня (26-27 января). По итогам переговоров будет подписан протокол о выделении 50 млн. долларов на реализацию проекта «Региональное экономическое развитие – 2».



Данный проект нацелен на содействие региональному экономическому развитию путем увеличения сельскохозяйственного производства, улучшения основных муниципальных услуг и расширения деятельности малого и среднего предпринимательства в Баткенской области.



Проект охватывает 5 компонентов:



- Поддержка муниципальной инфраструктуры и основных государственных услуг;

- Укрепление агропродовольственных кластеров;

- Содействие местному экономическому развитию через Программу малых грантов;

- Компонент реагирования на непредвиденные чрезвычайные ситуации (CERC);

- Операционная поддержка.



Ожидаемые результаты от реализации проекта:

- улучшение базовой муниципальной инфраструктуры и услуг в городских центрах Баткена, Исфаны и Кадамжая для поддержки местного бизнеса и улучшения условий жизни местного населения, включая поддержку в восстановлении инфраструктуры;

- улучшение потенциала для начала и осуществления предпринимательской деятельности и дополнительная финансовая поддержка для превращения бизнес-идей в предпринимательскую деятельность;

- увеличение числа фермеров и сельских производителей, получивших сельскохозяйственные активы или услуги и доступ к высокорентабельным рынкам,

- рост числа рабочих мест, созданных в результате мероприятий Программы малых грантов.

Пресс-служба Минэкономкоммерции

