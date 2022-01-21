Говорят, рост есть

В том числе и экспорт Кыргызстана вырос на 30,4%.

В рамках ЕАЭС торговля Кыргызстана составила 2 млрд 902,9 млн долларов.

Этот показатель на 31,4% выше, чем годом раньше. Об этом сообщила Национальная статистическая комиссия.

В том числе и экспорт Кыргызстана вырос на 30,4%.

В том числе экспорт текстильной одежды вырос на 33,6%, тканей – 24,2%, фруктов и орехов – 22,45%, пластиковой посуды – 15%, металлолома – 6,5%, керамических плит – 5,3%, стекла – 4,6%, молока и молочных продуктов – 3,5%, рыбы на 2,2%.

Источник: газета «Де факто» №1 от 21.01.2022/стр.4