Как подытожил год «Кумтор»?

Внешний управляющий ЗАО «Кумтор Голд Компани» Тенгиз Болтурук представил результаты деятельности за 2021 год.

Если верить его словам, результаты неплохие.

Он отмечает, что «Кумтор» полностью перешел в руки Кыргызстана, а переговоры подходят к концу. В прошлом году на «Кумторе» добыто 14 тысяч 561 кг золота. Планировалось перечислить 9 млрд сомов в виде налогов, а на деле было уплачено 13,6 млрд сомов. В 2021 году поступило 856 млн долларов с продажи золота.

Тенгиз Болтурук также рассказал о планах компании, о намеченных на 2022 год делах. Предстоит работа по увеличению показателей извлечения золота, по переходу на подземную добычу руды. Компания предполагает, что в 2022 году будет добыто 17 тонн золота.

«Несмотря на все трудности, возникшие при переходе на внешнее управление, и препятствия, чинимые со стороны «Centerra Gold Inc.», трудовой коллектив «Кумтор Голд Компани» справился с поставленными задачами. Рудник «Кумтор» работает стабильно, бесперебойно, в штатном режиме. Все налоги и обязательные платежи в бюджет выплачиваются своевременно и в полном объеме», — заверил Тенгиз Болтурук.

Источник: газета «Майдан.kg» №01 от 19.01.2022 / стр. 2