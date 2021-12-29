«Что мы можем предложить Китаю?». В миллиардном товарообороте с КНР экспорт Кыргызстана составляет менее 5 %

Эксперт объяснил, почему товары из КР малоинтересны соседней республике

По данным Нацстаткома КР, по итогам десяти месяцев 2021 года объем товарооборота Кыргызстана и Китая составил 1 млрд. 155, 4 млн. долларов. При этом экспорт товаров КР в КНР составил менее 5 % от всего товарооборота. Более 95 % экспорта из Кыргызстана в Китай приходится на шесть товаров — руды и концентраты медные, нефтепродукты, руды и концентраты драгметаллов, алюминий необработанный, дубленая кожа из шкур крупного рогатого скота и табачные изделия.

Каковы причины такого дисбаланса в товарообороте между странами?

Так, по мнению независимого эксперта Аркадия Гладилова, к которому Vesti.kg обратились за комментарием, Кыргызстану пока попросту нечего предложить КНР.

— Что мы можем предложить Китаю? — задался вопросом Гладилов. — Природа нам не дала больших запасов углеводородов. Руды и концентраты, которые они закупают у нас, для масштабов экономики Китая незначительны. В золотодобыче есть споры с инвесторами, а китайские инвесторы очень осторожны. Перспективные направления — уголь и энергетика, но мы пока неэффективно используем эти возможности. К тому же и китайские инвесторы не торопятся вкладываться в гидроэнергетику. Хотя Китай имеет потребность в электроэнергии. Возможно, у них существуют другие источники поставки. Нас баловали два десятилетия реэкспортом, а потом северные соседи закрыли свои границы и наши возможности. Нужно было создавать производственные мощности.

Вместе с тем Гладилов убежден, что вектор КР в сторону большого соседа — правильная стратегия.

— Несмотря на то, что Кыргызстан может вести торговлю со странами ЕАЭС, вектор направления в сторону Китая — это правильная стратегия, — отметил он. — Необходимо продвигать крупные инвестиционные проекты, помимо железной дороги, привлекать китайских туристов в КР или предпринимателей в сферу сельского хозяйства. Но мы с настороженностью впускаем их в нашу страну.

Напомним, что на днях состоялась встреча министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева с китайской делегацией во главе со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем, где стороны обсудили вопросы двустороннего политического диалога, совместного мероприятия по празднованию 30-летия дипломатических отношений между странами в 2022 году.



Источник: Вести