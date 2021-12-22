Начали выходить из болота кризиса

С началом пандемии Кыргызстан, как и многие страны, оказался в болоте экономического кризиса.

В 2020 году спад в экономике достиг 8%. Только сейчас мы достигли темпов роста. За прошедшие 11 месяцев рост ВВП достиг 2,4%, составив 625 млрд 818,8 млн сомов. Рост объема ВВП отмечается с сентября. По прогнозам международных экономических организаций, этот год Кыргызстан может завершить с экономическим ростом в 3%.

В основном такой рост обеспечила сфера услуг, где рост достиг 6,1%. В промышленности без учета «Кумтора» рост достиг 15,9%, но с учетом рудника наблюдается спад в 1,4%. В связи с реорганизацией и шантажом «Центерры» посредством международных институтов, в этом году показатели золотодобычи упали.

За 11 месяцев доходная часть бюджета составила 162 млрд сомов, это на 46,8 млрд сомов больше, чем в прошлом году. Из них 118,8 млрд сомов поступили с налогов, план полностью выполнен, это на 37,3 млрд сомов больше, чем в прошлом году. Таможенная служба собрала 41,4 млрд сомов, это на 15,9 млрд сомов больше, чем в прошлом году. Неналоговые платежи выросли на 11,1 млрд сомов, составив 36,5 млрд сомов. По итогам 11 месяцев в республиканском бюджете наблюдается профицит в 334 млн сомов.

Источник: газета «Майдан.kg» №39 от 22.12.2021 / стр. 4