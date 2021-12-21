На закуп электробусов уйдет $50 млн 650 тысяч. Финансирует АБР

Кредит рассчитан на 32 года, включая 8-летний льготный период.

Азиатский банк развития по проекту «Электрификация городского транспорта» предоставит Кыргызстану льготный кредит в размере $25 млн, а также грант в размере $25 млн 650 тысяч из специальных фондов. Информацию по проектам Соглашений между АБР и Кыргызстаном комитету Жогорку Кенеша по бюджету и финансам представил вице-мэр Бишкека Таалайбек Орозов.

По его словам Азиатский банк развития утвердил финансирование для приобретения аккумуляторных электрических автобусов и улучшения транспортной инфраструктуры в столице.

Кредит рассчитан на 32 года, включая 8-летний льготный период. Проект состоит из 4 компонентов и в рамках его реализации будут закуплены 120 современных аккумуляторных электробусов. На $8 млн 800 тысяч из общей суммы будет модернизирована инфраструктура троллейбусных депо.

Источник: reporter.kg